Wietplantage en mogelijk explosief gevonden na brand in Sneek

KWF: Helft inloophui­zen kankerpa­tiën­ten kampt met financiële problemen

21 oktober KWF Kankerbestrijding maakt zich grote zorgen over de financiële situatie van de inloophuizen voor mensen die kanker hebben of hebben gehad. De helft van de in totaal 75 huizen kampt met tekorten en heeft het echt zwaar, zegt een woordvoerster van KWF bij Hart van Nederland.