Wij pleiten voor een #Sinterklaasbestand

Kunnen we elkaar even niet bestoken in de discussie rond Zwarte Piet? Het AD roept op tot een Sinterklaasbestand. Het was niet lang zoeken naar Bekende Nederlanders die het daar hartgrondig mee eens zijn.

Er zijn veel lieve kinderen in Nederland en veel stoute ouders. Tenminste, dat zou je zeggen na de afgelopen dagen. Actievoerders blokkeerden een snelweg bij Dokkum, anderen lasten de deuren van het Pietenhuis in Dordrecht dicht. De discussie over Zwarte Piet loopt weer flink op, dat is duidelijk. En wij willen ons daar eigenlijk niet mee bemoeien. We willen hier zeker geen standpunt innemen. We willen alleen de juiste discussies op de juiste plaats en tijd voeren. Is dat gek? Helemaal niet. Er zijn ernstiger conflicten in de wereld, die op gezette tijden worden onderbroken, bijvoorbeeld vanwege Kerst. Er is niets tegen om te blijven discussiëren over de toekomst van ons Sinterklaasfeest, net zo lang tot we er uit zijn. Maar als we nu eens samen afspreken dat we vanaf het moment dat Sint voet op Nederlandse bodem zet tot de dag dat hij weer vertrekt, we elkaar even niet bestoken? Dat is het enige wat we vragen: een Sinterklaasbestand. En we vonden heel snel veel mensen die er ook zo over denken. Hans Nijenhuis, hoofdredacteur AD

Minister-president Mark Rutte

,,Op allerlei plekken in ons land hebben kinderen een geweldig feest gehad bij de intocht. En zo hoort het in Nederland. We gunnen de kinderen allemaal de magie van 5 december. Je kunt in Nederland heel goed je mening laten horen zonder het feest voor de kinderen te verstoren of vernielingen aan andermans spullen aan te richten. Dat doe je gewoon niet. Ook dat hoort bij Nederland.’’

Volledig scherm Bram van der Vlugt © Carlo ter Ellen Acteur en voormalig ‘beste vriend van Sinterklaas’ Bram van der Vlugt

,,Zeker, we moeten de discussie over Zwarte Piet nu even opzij schuiven ten faveure van de kinderen, al bestaat discussie natuurlijk niet voor niets. Het is gruwelijk dat het hele Sinterklaasfeest er zo door getekend wordt. Dat is niet vanwege die discussie zelf, want ik begrijp ook wel dat elementen aan verandering toe zijn. Maar het is de manier waarop die wordt gevoerd. Onverzoenlijk, onaangenaam en soms zelfs gewelddadig. Dat is zo in strijd met alles wat het Sinterklaasfeest is. Een heleboel mensen zijn al heel lang bezig om te kijken waar er een en ander aangepast kan worden. Stroopwafelpieten, Roetveegpieten, witte, oranje of Spaanse Edelpieten, kinderen vinden het allemaal leuk. Maar dan komt er ineens weer een groepje dat zegt over die Spaanse edelpieten: dat waren nou juist de mensen die de zwarten hebben onderdrukt in de slavernij. Nou dan draven we wel door, hoor. Dat gaat mijn begrip te boven. Het Sinterklaasfeest heeft zoveel leuke elementen. Laten we dat nog maar even blijven doen. En tegen de tijd dat het kerst wordt gaan we maar weer eens over die discussie buigen.”

Quote Het kost tijd om die gewoontes te veranderen. Jan Terlouw

Oud-politicus en schrijver Jan Terlouw

,,De tegenstanders van Zwarte Piet moeten er begrip voor hebben dat gewoontes diep zitten. Het kost tijd om die gewoontes te veranderen. En de adepten van Zwarte Piet moeten begrijpen dat er wel degelijk bezwaren aan kleven: er zijn racistische elementen, die niet meer van deze tijd zijn. Laten we meer begrip voor elkaar hebben. Het is volstrekt in strijd met de sfeer van het kinderfeest om dit te laten ontaarden in geweld en gescheld. Stop daarmee!’’

Oud-polica en oud-zwemster Erica Terpstra

,,Ik word hier zo verdrietig van, wanneer begrijpen we ooit dat geweld niks oplost.’’

Volledig scherm Karin Bloemen. Karin Bloemen, zangeres

,,Het is zo naar om die kleine kinderen te confronteren met een discussie tussen volwassenen die soms voor een oorlogssfeertje zorgen. Heel heftig voor die kleine puppies. De politiek moet hier een duidelijker standpunt innemen. Verbieden of toestaan, maar niet dat halfslachtige maakt het al zes jaar lang totaal ondoorzichtig. Ik snap dat je nu wilt discussiëren omdat het ijzer nu heet is om gesmeed te worden, maar vind ook dat de kinderen dit feest zorgeloos moeten kunnen vieren”.

Oud-schaatser Erben Wennemars:

,,Het verharden, aan beide kanten van de discussie, leidt niet tot oplossingen.”

Presentator Tijl Beckand

,,Ik was bij de intocht zaterdag met mijn jongste dochter. Ze is zes, zit er middenin. Wat krijg ik in mijn schoen, hoe komt de Sint binnen? Weet hij wel waar ik woon? Dit is zó’n uniek feest, speelt zó in op ons gevoel. Natuurlijk moeten we discussie voeren. Zouden kinderen meer les moeten krijgen over slavernij, maar dan het hele jaar door. Nu even niet. Deze weken even niet discussiëren, maar feestvieren.’’

Volledig scherm Lodewijk Asscher. © ANP PvdA-leider Lodewijk Asscher

,,Dingen slopen is niet ludiek. Verkeer op de snelweg stilleggen, is niet ludiek. Als je écht iets ludieks wilt doen, schrijf je een gedicht. Dat hoort bij het Sinterklaasfeest. Als volwassenen moeten we normaal met elkaar kunnen praten over waarom Zwarte Piet wel of niet zou moeten veranderen. Als we schreeuwen en gevaarlijke dingen doen, geven we een slecht voorbeeld aan onze kinderen. Denk aan je kinderen, schrijf een gedicht en ga gewoon eens in gesprek met de mensen met wie je het niet eens bent.”

Boer Jos Sloot van Boer Zoekt vrouw

,,Niet lullen nu, maar hupsakee Sinterklaas vieren. Weg met die spanning, even gezellig bij elkaar.’’

presentator en columnist Wilfred Genee

,,Als dit zo doorgaat is de enige associatie van kinderen met Zwarte Piet de boze mensen die hen omringen in deze periode. Ik begrijp hun punt, maar parkeer die discussie voor hartje zomer. Kunnen ze lekker in korte broek demonstreren.’’

Quote De donkere kinderen van een vriend kwam onlangs jankend thuis omdat de juffrouw had gevraagd of ze Pietje wilden spelen. Braboneger

Volledig scherm Tilburg Braboneger Steven Brunswijk © Beeld Werkt Vlogger Braboneger (Steven Brunswijk)

,,De discussie over het uiterlijk van Zwarte Piet moet hoe dan ook doorgaan, maar dan wel in vergaderzaaltjes waar kinderen er geen last van hebben. Zij moeten kunnen genieten van het feest. Maar er is ook een keerzijde. De donkere kinderen van een vriend kwam onlangs jankend thuis omdat de juffrouw had gevraagd of ze Pietje wilden spelen. Die jochies voelden zich gediscrimineerd. Blanken die Zwarte Piet willen behouden, hebben waarschijnlijk nog nooit de pijn van discriminatie op basis van huidskleur gevoeld. Daarbij komt dat er veel gekleurde allochtonen in Nederland wonen die er al langer zijn dan sommige blanke Piet-tegenstanders. Nederland is al lang niet wit meer maar verkleurd. Dus prima om rekening te houden met voor- en tegenstanders. Maar dan wel waar kinderen niet bij zijn.’’

Jan Slagter, directeur Omroep MAX

,,Ieder kind heeft recht op een leuk Sinterklaasfeest. Alle discussies die gevoerd worden tussen voor en tegenstanders van Zwart Piet, gaat nu over de hoofden van de kinderen en dat is natuurlijk nooit goed. Zij hebben daar helemaal geen boodschap aan. Ze willen gewoon de Sint verwelkomen, liedjes zingen en hun schoen zetten. Laten we die discussie op een ander moment voeren, niet nu. Sowieso zou deze discussie op een andere manier gevoerd moeten worden. Er dreigt een soort activisme te ontstaan, waar de kinderen de dupe van zijn. Kijk, dat je protesteert, dat is een recht in Nederland, prima, maar wij organiseren zelf het ZAPP Sinterklaasfeest en elk jaar staan er dan anti en pro-Zwarte Pieten in een haag om die kinderen. Het begint nu wel erg uit de hand te lopen. Laten we feest vieren. En te zijner tijd zal er heus een oplossing komen waar beide partijen mee kunnen leven.”

Quote Terwijl de oplossing op zichzelf vrij simpel is: luister eens een beetje naar elkaar. Luister eens écht. Sjoerd Mossou

Volledig scherm Sjoerd Mossou © Joost Hoving Columnist Sjoerd Mossou

,,Leve het doodsaaie poldermodel, het softe compromis. Een minderheid van extremisten heeft de discussie volkomen in het honderd laten lopen. En dan bedoel ik de fanaten aan beide kanten van het spectrum, zowel de nee- als de ja-roepers, de gezworen voorstanders van Zwarte Piet én de felle tegenstanders. Dat is ongelooflijk triest. Terwijl de oplossing op zichzelf vrij simpel is: luister eens een beetje naar elkaar. Luister eens écht. Praat op kalme toon. Durf te relativeren. Toon wat wederzijds inlevingsvermogen. Respecteer het standpunt of de mening van de ander. Zoek de respectvolle, vloeibare, zachte middenweg. Laat de fanaten in hun sop gaar koken. Nederland is van oudsher een land van polderen nota bene, van het eeuwige compromis. Dat klinkt vrij suf en soft misschien, maar juist in deze ontspoorde discussie schuilt daarin nog de enige oplossing. Negeer de ophitsers. Een vreedzaam, oud-Hollands, doodsaai poldermodel hebben we nodig.’’

Yassine Mellah (12), Oud-kinderburgemeester van Gouda

,,Het is ontzettend raar dat de deuren van het Sinterklaashuis met lijm worden dichtgespoten. Sinterklaas is een feest voor kinderen en het is ook een traditie. Ik begrijp dat sommige mensen ertegen zijn, en ze mogen daar van alles over denken. Maar door nu te demonstreren, maak je het gedoe over Zwarte Piet alleen nog maar erger.’’

Henk Fraser, trainer Vitesse

,,Eigenlijk zouden de kinderen hier nog het beste een oplossing voor kunnen vinden, want het zijn hier de volwassenen –pro of anti-piet- die er een rotzooi van maken. Ik denk namelijk dat het de kinderen om het even is hoe Zwarte Piet eruit ziet. Maar het beste is als de politiek een standpunt inneemt. Dan komen er regels waaraan iedereen zich moet houden. Maar we moeten de discussie niet voeren tijdens het Sinterklaasfeest. Zolang je blijkbaar geen oplossing kunt vinden met z’n allen, moet je dat niet uitvechten waar de kinderen bij zijn.”

Lee Towers, zanger

,,Kinderen begrijpen de discussie niet. Het wordt over hun hoofden uitgespeeld met gecompliceerde volzinnen, met historische achtergronden waar een kind op die leeftijd totaal geen weet van heeft, dus dan moet deze discussie sowieso niet tijdens het feest zelf worden gevoerd.’’