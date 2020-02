Wijkagent Peter redde Hannelore (17) uit de klauwen van gruwelprofeet

Hannelore van Otterloo groeide vanaf haar 3de op in de sekte Gemeente Gods in Velddriel waarvan haar ouders uit Vriezenveen actief lid waren. Ze was vijftien jaar gehersenspoeld, gemanipuleerd, gedrogeerd en vanaf haar 11de was ze veelvuldig misbruikt door sekteleider en zelfbenoemd profeet Sipke Vrieswijk. Toen zijn schrikbewind wankelde vluchtte hij met Hannelore naar Israël, Zweden en uiteindelijk Cyprus. Ze werd daar tegen haar wil bevrijd. Wijkagent Peter Withag speelde daarbij een cruciale rol. Dat blijkt ook uit het boek Hannelore, het meisje uit de sekte van Frank Krake.



Tubbergenaar Peter Withag zal niet snel zeggen dat vooral dankzij zijn vasthoudendheid Hannelore (toen 17) is bevrijd. Of dat Vrieswijk door hem tbs kreeg. De Twentenaar wijst vooral naar ‘alle anderen’ die een grote rol speelden in de bevrijding van Hannelore.