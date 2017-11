Wijkverplegers willen meer en komen in actie

Update Tot vijf jaar geeïst tegen vader en zoon in zaak dodelijke straatrace

14:53 Tegen de vader (53) en zoon (33) die worden verdacht van een straatrace met dodelijke afloop in Loosdrecht is vijf en drie jaar cel geeïst. Wegens roekeloos rijgedrag heeft de officier van justitie in Lelystad vrijdag vijf jaar celstraf geëist tegen Walter van W. voor het doodrijden van de 19-jarige Fleur. Tegen diens zoon Casper van W. werd voor de deelname aan de straatrace, in maart 2016, drie jaar gevangenis geëist.Tegen beide verdachten vorderde de aanklager ook een rijontzegging voor de duur van vijf jaar.