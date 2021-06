Wijnand redde 25 jaar geleden het leven van buurman Dick, deze maand deed hij het weer: ‘Een wonder’

Als de verslaggever zich meldt in de woning van Dick Kooij, staat die onmiddellijk en ogenschijnlijk topfit op uit zijn tuinstoel. Het is dan drie dagen nadat hij ontslagen is uit het ziekenhuis. Aan niets is te merken dat hij negen dagen eerder een hartstilstand heeft gehad. De Nieuw-Lekkerlander (67) straalt, lacht en vertelt in de achtertuin honderduit uit over wat hem overkomen is, twee weken geleden. ,,Nu heb ik nergens last meer van. Hoeveel mensen kunnen dat zeggen na één keer te zijn gereanimeerd? En het is bij mij twee keer gebeurd! De eerste keer in 1996 en 25 jaar later nog een keer. Heel bijzonder.’’