'Wil je niet op de foto op festival? Zet dan rode stip op je voorhoofd'

,,Ja, hoe moet ik het anders doen,'' zegt Henny Leeflang van H&L. ,,Ik kan moeilijk 70.000 mensen vragen of we ze op de foto mogen zetten. Dus ik dacht: hoe herken je mensen die echt níet willen? Zet een stip op je hoofd.''

Streng

H&L maakt foto's tijdens evenementen om later te kunnen gebruiken voor publiciteitsdoeleinden. Voor het zomaar op de foto zetten van mensen gelden tegenwoordig strengere regels. ,,Mij is het niet helemaal duidelijk: sommige mensen zeggen dat je bij grotere groepen van meerdere mensen geen toestemming hoeft te vragen, maar de een zegt dat dat al voor groepen van minstens drie mensen geldt, de andere zegt vanaf zeven, verwarrend, dus wij doen het nu gewoon zo.''

Begin augustus werd het idee van H&L al gebruikt bij Haarlem Culinair. Wie een rode stip op z'n voorhoofd had, werd niet gefotografeerd of later geblurd. Geen rode stift op zak? Een stip van rode lippenstift voldoet prima. Maar medewerkers van het bureau liepen tijdens Haarlem Culinair ook met velletjes rode stickertjes rond, voor wie niet op de foto wilde, zegt Leeflang. ,,Hoeveel mensen zo'n stickertje hebben gevraagd? Haha, maar drie", lacht Henny. ,,Van de 70.000 bezoekers. Ik denk maar zo: wie niet op de foto wil, komt blijkbaar niet. Eigenlijk vindt iedereen die naar een feestje gaat het wel best om op de foto te gaan. Maar we gaan het bij ons volgende event, Bubbles & Bites in Bloemendaal, van 24 tot en met 26 augustus, toch echt weer doen.''