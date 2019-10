Wilders verzet zich tegen ‘asielwaanzin’ op inloopavond azc Gilze en Rijen

‘Zeker acht Nederlan­ders vechten mee in burgeroor­log Oekraïne, aan beide kanten van het front’

20:30 Zeker acht Nederlanders hebben meegevochten in de burgeroorlog in Oekraïne, zowel aan Oekraïense als aan pro-Russische kant. Het strijdgebied daar is een ‘laboratorium’ voor de internationale rechts-extremistische beweging: ,,Oekraïne is voor hen wat Syrië is voor jihadisten.’’