Wilders wil ‘Trumpiaans’ vluchtelingenbeleid met grensmuren

Voor Wilders was de bijeenkomst een welkome afleiding van de rampzalige lancering van zijn campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen in Rotterdam. Daarin trok de PVV’er zijn lijsttrekker –een dag ervoor nog met aplomb gelanceerd- terug omdat deze Géza Hegedüs er antisemitische en extreemrechtse ideeën op na bleek te houden.



Omringd door rechtse politieke vrienden als die van Front National en het Oostenrijkse FPÖ, trok Wilders in Praag van leer tegen ‘massamigratie’ die ‘een ramp is’ voor Europa. ,,Het zal onze Joods-christelijke en humanistische identiteit doen verwateren.’’



Dat de bijeenkomst juist in Tsjechië was is saillant, omdat de EU dit land juist voor de rechter sleept. Net als Polen en Hongarije moeten de Tsjechen zich bij het Europees Hof van Justitie verantwoorden voor hun migratiebeleid. Volgens de Europese Commissie blijven de drie landen weigeren om vluchtelingen op te nemen die zijn gestrand in Italië en Griekenland. Daarmee schenden ze Europese afspraken, vindt de commissie.



Werk van de ‘kosmopolitische elites’, vindt Wilders. ,,Zij willen dat jullie land geïslamiseerd wordt zoals West-Europa. Ik sta achter jullie.’’