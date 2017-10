Wilders zelf aanwezig bij hoger beroep 'minder, minder'-zaak

De zaak draait rond uitspraken van Wilders in 2014. Tijdens een partijbijeenkomst vroeg hij de aanwezigen of ze meer of minder Marokkanen wilden. Zijn aanhang scandeerde daarop 'minder, minder'.



De zaak begint vandaag met een regiezitting. Daarin kunnen Wilders' advocaat Geert-Jan Knoops en de officier van justitie het gerechtshof uitleggen waarom ze in beroep zijn gegaan, en welke wensen ze hebben voor het hoger beroep. Zo zal Knoops naar verwachting opnieuw een flink aantal getuigen oproepen, onder wie prominente politici. De inhoudelijke behandeling van de zaak volgt pas later dit jaar.