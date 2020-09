Wildplassen kostte ons vorig jaar 2,4 miljoen euro; studentenstad Nijmegen kleurt rood

In totaal ging het in 2019 om 17.000 boetes voor mannen én vrouwen die tegen een lantaarnpaal, boom, in een portiek of ergens anders waar dat niet mocht urineerden. Dat komt neer op een gemiddelde van 46 wildplasboetes per dag. Je behoefte doen op een plek waar dat niet mag kost je zo 140 euro.

Het is niet bij wet verboden om te plassen of poepen in het wild. Gemeenten kunnen er zelf voor kiezen om regels over wildplassen op te nemen in de Algemene Plaatselijke Verordening. Vaak wordt er dan besloten dat het verboden is je behoefte in het wild te doen binnen de bebouwde kom. Buiten de bebouwde kom is wildplassen in sommige gemeenten niet strafbaar.