Willem-Alexander en Máxima: dik met de Windsors, niet met de Saoedi’s

VideoAls laatste onderdeel van het bijzondere staatsbezoek aan het Verenigd Koninkrijk gingen koning Willem-Alexander en koningin Máxima in gesprek met de Nederlandse pers. Over gastvrouw koningin Elizabeth, de brexit, de Stuart-diamant, The Crown , maar ook over hun nu zo omstreden Saoedische collega’s. Willem-Alexander, afgemeten: ,,Daar ben ik pas één keer geweest, voor een rouwbeklag.’’

Bijna een kwartier lang hebben koning Willem-Alexander en koningin Máxima tegenover Nederlandse journalisten de hechte banden met de Britse koninklijke familie benadrukt en geprezen als bij het persgesprek - de afsluiting van hun tweedaagse staatsbezoek aan het Verenigd Koninkrijk - plots een andere monarchie ter sprake komt: het Huis van Saoed.



De naamgevers van Saoedi-Arabië zijn de laatste weken vooral in het nieuws vanwege de vermoedelijke betrokkenheid van kroonprins Mohammed bin Salman bij de moord op journalist Khashoggi. Weg is de ontspannen houding van Willem-Alexander. De vorst spreekt van een ‘heel ernstige zaak’. Het woord ‘verschrikkelijk’ valt en de toezegging dat hij de ontwikkelingen goed blijft volgen.



Hij schaart zich uiteraard achter de officiële reactie van de Nederlandse regering en minister Blok (Buitenlandse Zaken), die twee meter rechts van hem staat, kan dat regeringsstandpunt desgevraagd vast nog eens vertolken.



Maar het gaat nu niet om Blok. Het gaat om de koning zelf. Majesteit, ziet u voor uzelf nog een rol weggelegd? Afgemeten: ,,Ik ben er één keer op bezoek geweest als staatshoofd, voor een rouwbeklag bij het overlijden van een ander staatshoofd. Voor de rest ben ik nooit in Saoedi-Arabië geweest bij het koningshuis.’’



Volledig scherm Koning Willem-Alexander en koningin Maxima tijdens het afscheid op Buckingham Palace na afloop van het tweedaags staatsbezoek aan het Verenigd Koninkrijk. © ANP

Echte vrienden

Nee, dan de band met de opperroyals die hij en Máxima de afgelopen dagen bezochten. ,,Ik kwam al op Buckingham Palace voor de inhuldiging van mijn moeder’’, openbaart de koning. En hij en Máxima wippen vaker bij Elizabeth langs dan wij weten. ,,In juni zijn we nog in Windsor geweest.’’ Windsor Castle, net buiten Londen, geldt als veelgebruikt buitenverblijf van koningin Elizabeth.



En voor echte vrienden maak je tijd, ook als ze je alleen kunnen ontvangen in een week die je als ouders van opgroeiende kinderen liever vrijhoudt. Want hoe vol hun agenda’s ook zitten, tijdens de schoolvakanties van de prinsessen worden er zelden openbare plichtplegingen gepland.



En laat het in Wassenaar en wijde omgeving nu net herfstvakantie zijn. Maar, legt de koning uit, als je het met de Britten eens kunt worden over een staatsbezoek – dan gá je. Herfstvakantie of niet. En trouwens, het is nu pas woensdagmiddag, er zijn echt nog wel wat dagen over voor het gezin.

De banden blijven

Vanaf 2015 stond het staatsbezoek met potlood in de agenda’s van de Oranjes en de Windsors, maar het had niet op een beter moment kunnen komen – een half jaar voor de feitelijke brexit, op 29 maart 2019. Aan de Noordzee zijn en blijven we buren, zegt Willem-Alexander.



En trouwens, werkten de twee landen niet ook al heel hecht samen voordat het Verenigd Koninkrijk in 1973 lid werd van de Europese Economische Gemeenschap, de latere EU? Nou dan. Die banden blijven, op alle vlakken. Denk aan cultuur, wetenschap, economie, defensie. Dát wilden hij en Máxima met hun bezoek laten zien.

Quote Ik heb een paar afleverin­gen van The Crown gezien. Van de koningin die ik ken naar wat ik heb gezien op de televisie, kan ik geen vergelij­king maken Máxima

Klein zijsprongetje: ook op de Eikenhorst wordt vast wel naar The Crown – de Netflix-dramaserie over het Britse koningshuis gekeken. Vraag aan Máxima: is dat nou een beetje waarheidsgetrouw? ,,Ik heb een paar afleveringen gezien. Van de koningin die ik ken naar wat ik heb gezien op de televisie, kan ik geen vergelijking maken.’’ Juist omdat ze Elizabeth persoonlijk kent, voegt ze er nog aan toe.



Slotvraag aan de koningin van Nederland: gaat het een beetje met uw hoofd? Die loodzware Stuart-diamant die ze gisteravond bij het staatsbanket op Buckingham Palace droeg, moet toch voor hoofdpijn gezorgd hebben? Nee, zegt Máxima. Wel was ze ‘trots’ om het juweel te mogen dragen, nadat de diamant ruim 40 jaar in de koninklijke kluis had gelegen. Ze hoopt het vanaf nu weer vaker te kunnen doen.