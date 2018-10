'Willem-Alexander uit opnieuw zorgen over brexit'

Onrust in Groningen: busje zou kinderen achtervol­gen

8 oktober In de provincie Groningen heerst onrust over een wit busje dat leerlingen zou achtervolgen op weg naar huis. De politie heeft twee meldingen gehad van leerlingen. In beide gevallen ging het om een busje met een wit kenteken. Scholen adviseren kinderen niet alleen te fietsen.