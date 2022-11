Willem en Sander de eersten die molenaarsexamen mogen doen terwijl ze jonger zijn dan 18

Hoofdver­dach­te in zaak Jum­bo-top­man Frits van Eerd wordt vrijgela­ten

De hoofdverdachte in de witwaszaak waarin ook Jumbo-baas Frits van Eerd verdachte is, komt op vrije voeten. Dat heeft de raadkamer van de rechtbank in Assen vandaag bepaald.

23 november