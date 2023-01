Willem Engel veroordeeld voor opruiing

Al heel snel dicht bij een Michelin­ster, maar nu is het plots over in Epe: ‘Dit doet pijn’

Het leek niet op te kunnen voor Marijn van de Worp (33) en Yasmina El Azzouzi (28). In 2018 begonnen ze in Epe restaurant Fizzy en twee jaar later waren ze al dicht bij een Michelinster. Maar nu is het opeens over en sluiten.

9:14