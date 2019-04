Willem Holleeder: Astrid en De Vries voerden ‘trial by media’

LIVE TWITTERWillem Holleeder verschijnt vandaag in de zittingszaal van de gerechtsbunker in Amsterdam-Osdorp voor wat de ‘laatste dag’ heet te zijn in het liquidatieproces dat op 5 februari 2018 begon. Op 9 mei volgt nog een formele zitting, waarin aan de orde zal komen wat de Hoge Raad heeft beslist in de grote liquidatiezaak Passage. Ook dan mag Holleeder nog een keer het woord voeren.

Holleeder krijgt op deze 61ste dag de gelegenheid zelf het woord te voeren. Het is evenwel niet de laatste keer dat hij iets mag zeggen. Op 9 mei mag dat ook. ,,Ik heb dus twee keer?’’, merkt Holleeder op. Rechtbankvoorzitter Frank Wieland zegt dat Holleeder, die terechtstaat als vermoedelijke opdrachtgever van vijf huurmoorden, er goed aan doet vandaag te zeggen wat hij kwijt wil.



Advocaat Janssen leest eerst zijn dupliek voor. En hij is boos en teleurgesteld in het OM, dat het pleidooi ‘beneden niveau en onsmakelijk’ noemde. Volgens Holleeders raadsman bleef een krachtige respons echter uit en werd er door de officieren Sabine Tammes en Lars Stempher daarom ‘op de persoon gespeeld’. Ze ‘overschreeuwen zich om te maskeren dat ze geen deugdelijke inhoudelijke reactie kunnen stellen tegenover de verweren’, aldus Janssen.

‘Geen stelling genomen’

Janssen verwijt het OM geen stelling te hebben genomen tegen, volgens hem, tegenstrijdige verklaringen van de kroongetuigen. ,,Al onze verweren over de kroongetuigen, Ros en La Serpe, daar heeft het OM niet op gereageerd’’, zegt hij, merkbaar gefrustreerd. Hij vraagt zich af waarom het OM zich, ‘in een zaak waarin levenslang wordt geëist, niet op al deze punten uitspreek. ,,Misschien zegt het OM wel: wij snappen het ook niet. Prima, zou ik vrede mee hebben. Maar dat zeggen ze niet.’’



Ook zou het OM, tot Janssens weerzin, te makkelijk over zijn bedenkingen met betrekking tot de verklaringen van Holleeders zussen Astrid en Sonja heen. Stempher reageerde furieus op Janssens stelling dat Astrid Holleeder mogelijk aan een posttraumatische stressstoornis (PTSS) lijdt, die haar deed geloven dat broer Willem het op haar en haar zus had voorzien. Janssen vindt die reactie onterecht. ,,Ík zeg niet dat ze aan PTSS lijdt, ze schrijft dat zelf in haar boek’’, reageert hij.



De advocaat opperde dat die problematiek haar nog parten zou kunnen spelen. ,,Als dat zo is, moet je kijken naar de gevolgen die dat zou kunnen hebben’’, zegt hij. ,,Dat uw rechtbank rekening houdt met de mogelijkheid.’’ Ook zijn verweer dat de zussen mogelijk een financieel belang bij de beschuldigingen aan het adres van hun broer hebben gehad, worden door het OM genegeerd, betoogd Janssen. Resumerend: ,,Niet mijn pleidooi, maar de repliek is van een beschamend niveau.’’

Alles ontkend