Willemien (73) uit Gelderland laat teckel uit met een golfclub, uit angst voor de rottweiler van de buren

Het is duidelijk dat de buren niet met elkaar overweg kunnen. De gemeente Elburg heeft bemiddelaars op ze afgestuurd, maar beide kanten zien het niet meer goed komen. De eigenaren van de rottweiler zeggen meerdere aangiftes te hebben gedaan tegen het echtpaar Schulze, onder meer van bedreiging. Willemijn en Barney Schulze trekken nu zelf aan de bel, omdat de buren zich niet houden aan het muilkorfgebod. ,,Dat klopt’’, zegt de man desgevraagd. ,,Want onze hond heeft dat totaal niet nodig. En ik ben in bezwaar gegaan. Zo lang dat loopt, hoef ik me er niet aan te houden.’’



Een andere buurvrouw, die ook niet met haar naam in de krant wil, vertelt hoe de rottweiler drie jaar geleden haar hondje aanviel. ,,De rottweiler kwam onze tuin in gestormd en greep onze jack russel. Hij had een flinke vleeswond. Korte tijd daarna kwam een van onze kinderen huilend naar binnen. Ze had een kras op haar arm en haar kleren waren vies.’’



Ook het werk van Luna, denkt ze: ,,Maar we hebben het niet gezien, dus het is een welles-nietesverhaal. Die hond is gewoon hartstikke gevaarlijk in die wijk. Ik ben bang dat straks een ander kind aan de beurt is.’’