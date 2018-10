‘Wim Kok was misschien wel de allerbeste polderaar van allemaal’

Wim Kok is overleden. Zijn jaren als premier waren de jaren waarin ik de politiek begon te volgen. En als kind dacht ik dus dat dít politiek was: voorspoed voor de mensen, Hans Dijkstal die ergens saxofoon speelde, Hans van Mierlo die met zijn bronstige stemgeluid iets uitlegde en Wim Kok die als de opperbaas het land in goede banen leidde.



Het waren de ultieme polderjaren. Je kon dit weekend geen necrologie van Wim Kok lezen of bekijken, of het woord werd genoemd. Niemand die zo vereenzelvigd raakte met dat begrip als Kok. Hij bedacht het, hij was het, hij kon niet andere politiek bedrijven dan polderpolitiek. Politici kwamen van heinde en verre om te kijken hoe ze dat in Nederland toch deden: compromissen sluiten, draagvlak creëren. Aan de onderhandelingstafel stapje voor stapje dichterbij elkaar komen.