Windmolen wordt het nieuwe gas

Reanimatie maakt indruk op jonge agente Janou: Lieve baby, ik vergeet je niet

10 juli De Limburgse Janou Berckmans (24) liep begin dit jaar stage bij de politie in Limburg. Tijdens haar eerste nooddienst maakte ze van dichtbij mee hoe een baby'tje van net 10 weken oud gereanimeerd moest worden. Het incident maakte een blijvende indruk op de jonge Limburgse. 'Het heeft een bijzondere plaats in mijn leven gekregen.' Ze schreef er een blog over, die leidde tot veel reacties.