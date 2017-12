Windstoten en regen: VID spreekt van drukste spits van 2017

Weerplaza waarschuwde autorijders eerder vandaag al voor de weersomstandigheden van vanavond. Er geldt code geel door zware windstoten in het noordwesten van het land en de voorspelde regenval kan in heel Nederland voor een zeer drukke avondspits zorgen. Een brede strook aan regen trekt van het westen naar het oosten over ons land.



De voorspelling van het weerbureau leek nu snel uitgekomen. De ANWB maakte rond 17.40 uur melding van ruim 1000 kilometer file. Met 988 kilometer stond het filetotaal al op plek 2 van drukste avondspitsen van 2017. En de VID stelde in een tweet: 'Onderweg naar de drukste avondspits van het jaar', om later te twitteren dat het dit jaar nog niet drukker was op de Nederlandse wegen dan vanavond.