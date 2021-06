Windvlaag blaast parachutist tijdens landing in boom: militair lichtgewond in Teuge

Gek geladen karren en verborgen ruimtes: zo ging een cokebende te werk op de bloemenvei­ling

23 juni Met de arrestatie van drie mannen denken de politie en het Openbaar Ministerie een drugsbende te hebben opgerold die actief was op de bloemenveiling in Aalsmeer. De mannen van 24, 37 en 52 jaar worden verdacht van internationale handel in verdovende middelen, witwassen en deelname aan een criminele organisatie. Een inkijk in het onderzoek.