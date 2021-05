Winkeliersvereniging spreekt van gezellige zaterdagdrukte, gemeenten roepen op thuis te blijven

Het is een “gezellige zaterdagdrukte” in de Nederlandse winkelstraten. Dat zegt winkeliersvereniging INretail. Het is de eerste zaterdag dat er weer geshopt kan worden in niet-essentiële winkels zoals kleding- en schoenenzaken zonder afspraak na de versoepeling van de coronamaatregelen.

Wel gelden er voorwaarden. Zo is er een maximaal aantal bezoekers toegestaan per 25 vierkante meter. Een woordvoerder van INretail zegt dat het gezellig vol is in de winkelgebieden van steden als Amsterdam, Maastricht, Utrecht, Groningen, Assen en Arnhem.



Bij bepaalde winkels staan rijen met wachtende klanten die met behulp van stickers, linten of dranghekken gecontroleerd naar binnen kunnen. ,,Het lijkt allemaal goed op orde. Er is ook een goede samenwerking met boa’s.”

Drukte in de Nijmegen en Arnhem

Ook in de regio is het op veel plekken druk. Zo wachtten in Arnhem eerder vandaag tientallen mensen in de rij tot ze de Primark binnen mochten. Ook voor kleding- en sneakerwinkels als Zara, JD en Snipes staan rijen. De zaterdagmarkt is iets drukker dan de afgelopen maanden. Sinds deze week mogen ook planten- en stoffenkramen weer hun waren verkopen. Ook staan er rijen voor sommige terrassen, zoals dat van Stan & Co.

In Nijmegen wordt ook volop geshopt. Zo is het druk bij kledingwinkel Zara en bij de Primark staan de hele dag al grote rijen. Veel terrassen zitten ook vol: mensen staan daar in de rij te wachten op een plekje, zoals op de Grote Markt.

In Eindhoven, Hilversum en Leiden werd wel een oproep gedaan om niet meer naar de binnenstad te komen vanwege de drukte. Ook in Amsterdam is het op sommige plaatsen druk. In de Kalverstraat en Nieuwendijk heeft de gemeente om die reden eenrichtingsverkeer ingesteld.

