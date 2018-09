Winkelketen Marqt bant kindermarketing uit

GGD blij met blaastest op school: alcoholpro­bleem jongeren speelt breder

13:47 Het alcoholgebruik onder minderjarige jongeren in Someren is geen specifiek Somerens probleem, het speelt volgens de GGD Brabant-Zuidoost veel breder. Er wordt volgens een woordvoerster vooral heel veel gedronken in plattelandsgemeenten, zo reageert ze op de ingevoerde blaastest op het Varendonck College Asten-Someren.