Winterjas kan weer aan: temperatuur voor eerst dit najaar onder 10 graden

Zieke Edith sliep onder lakentje in leeg kantoor­pand omdat hulp maar niet kwam

Noodgedwongen sliep Edith Smit, die amper kan lopen wegens reuma en artrose, onder een lakentje in een bedrijfspand. Het zou niet nodig zijn geweest als ze een scootmobiel had gehad. Maar die aanvraag ligt al bijna negen maanden op de plank. Is zij de enige die zo lang moet wachten? Nee, zo blijkt uit een rondgang. ,,Soms is de aanvrager al overleden voor de stoeltjeslift wordt geïnstalleerd.”

13 november