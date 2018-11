Winters weekend voor de boeg: gevoelstemperatuur -8 graden

Twee handgrana­ten aangetrof­fen op Grote Markt in Almere

13:38 Op de Grote Markt in Almere zijn twee handgranaten in de buurt van een bankgebouw gevonden. De Explosieven Opruiming Defensie (EOD) heeft de explosieven onschadelijk gemaakt. ,,Het is weer veilig", aldus de politie.