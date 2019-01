Winters weer heeft gevolgen voor reizigers

UPDATE + VIDEO Peuter en tiener gewond bij schietinci­dent in Helmond

21 januari In de Molenstraat in Helmond heeft maandagmiddag een schietpartij plaatsgevonden. Daarbij zijn twee willekeurige slachtoffers gevallen: een 15-jarige fietsster en een 2-jarig meisje raakten gewond. In de Molenstraat is een auto gevonden waarvan de achterruit eruit ligt. In die auto zijn twee kogelgaten gevonden. Er is één verdachte aangehouden, maar die werd later op de avond weer vrijgelaten omdat hij niets met het incident te maken had.