Wintertijd goed te merken: úrenlange regenbuien én vlokje sneeuw in aantocht

In de westelijke helft van het land wordt dinsdag de meeste regen verwacht. In de Limburgse heuvels valt in de vroege dinsdagochtend misschien ook nog een vlok natte sneeuw. ,,Het gaat urenlang regenen. ‘s Ochtends is het al nat en pas in de loop van de nacht naar woensdag wordt het op de meeste plaatsen droog”, stelt Klaassen. ,,Met de depressie boven onze pet wordt het overigens niet veel warmer dan 7 tot 9 graden en voor het gevoel is het in de wind nog een paar graden kouder.”



Woensdag en donderdag wordt het weer rustiger in het land en gaat de temperatuur omhoog. Klaassen: ,,De maxima liggen vanaf woensdag rond zo’n 13 graden. Helemaal droog blijft het waarschijnlijk niet want randstoringen die over het Verenigd Koninkrijk trekken zorgen soms voor wat lichte neerslag. Droge perioden zullen echter overheersen en de zon laat zich geregeld zien.”