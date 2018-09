Wit als huidskleur wordt niet breed gedragen

Toen ik gisteren in de auto zat en naar de radio luisterde, hoorde ik – niet voor het eerst – een presentatrice worstelen met haar woordkeuze. Ze vroeg aan een gast wat de rol van de ‘blanke Nederlanders’ was, maar corrigeerde meteen zichzelf, een beetje geschrokken, door te zeggen dat ze eigenlijk ‘wit’ had bedoeld.



Wie de integratie- en identiteitsdebatten al een poos volgt, moet gezien hebben dat de taal eveneens in beweging is, aangewakkerd door een fanatieke groep denkers en activisten, die zich vooral thuis voelt aan de linkerkant van het politieke spectrum.