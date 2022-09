Witte duiven voor doodgestoken student Rainée: ‘Stop dit zinloos geweld!’

Een stoet van circa vijfhonderd mensen vertrok om 7 uur van het huis van Rainée in de Van Hallstraat. Zwijgend en met strakke gezichten droegen velen spandoeken mee om uiting te geven aan hun verdriet, wanhoop en frustratie. Op de spandoeken spreuken als ‘stop zinloos geweld’, ‘Education is the vaccine for violence’ en ‘Stil, omdat de juiste woorden soms niet te vinden zijn’. De familieleden droegen T-shirts met ‘Justice for Rainée’ op de achterzijde, en op hun borst een foto van Rainée. ,,Degene die dit gedaan heeft, moet zwaar gestraft worden”, zegt zijn nicht Cecilia Jangbahadoer. ,,Zeker met zijn achtergrond had hij niet vrij mogen rondlopen. Hij droeg nog een enkelband. Wij willen hij dat hij volgens het volwassenenrecht berecht wordt.”

Wees een Rainée

Adrienne Klein richtte uit naam van de familie het woord tot de aanwezigen. Ze bracht in herinnering hoe de techniekstudent van mbo-school Scalda op het Bellamyplein was om samen met vrienden het nieuwe studiejaar feestelijk in te luiden, toen er ruzie ontstond. Rainée had de moed om op te staan toen hij het geweld zag. ,,Hij wilde kalmeren en sussen. Het werd hem fataal.” Dat Rainée de moed had om op te staan tegen zinloos geweld, is een teken van hoop, gaf zij aan. ‘Lieve mensen, alsjeblieft, voor Rainée: wees een Rainée.’ Daarna richtte burgemeester Bas van den Tillaar het woord tot de mensenmassa. ,,Het grote aantal mensen hier weerspiegelt de grote plek die Rainée innam in het hart van velen”, zei de burgemeester. Hij betuigde zijn medeleven namens de stad Vlissingen. Tegen de mensen die het drama van nabij meebeleefden, zei hij: ,,Sta om elkaar heen, geef elkaar warmte en aandacht. Dat is nodig in deze tijd en we weten ook hoe belangrijk Rainée dat vond. En het belangrijkste: zeg tegen elkaar dit: STOP DIT ZINLOOS GEWELD!”