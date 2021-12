Witte kerst komt akelig dichtbij, maar is nog steeds niet zeker

vermissing groningen Vrienden tussen hoop en vrees om verdwij­ning 22-jarige Michael: 'We houden ons hart vast’

Vrienden en familie maken zich grote zorgen om de op raadselachtige wijze verdwenen Michael Bos. De 22-jarige student uit Groningen is sinds dinsdag niet meer gezien. Een gespecialiseerd team van de politie start vandaag een zoekactie in de binnenstad van Groningen. Basketbalvereniging De Groene Uilen, waar Michael lid is, wacht in spanning af. ,,We houden ons hart vast’’, laat de penningmeester in een korte reactie weten.

11:13