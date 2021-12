Witte kerst komt dichtbij

Het is de afgelopen jaren weinig keren zó spannend geweest of er een witte kerst komt of niet. De wintergrens loopt rond die tijd precies over ons land heen, meldt Weerplaza . Maar of die ook gunstig blijkt te zijn voor winterse neerslag, is nog steeds erg onzeker.

Niet is zo veranderlijk als het weer, wordt wel eens gezegd, en ook nu lijkt dat weer het geval te zijn. Overmorgen is het al Kerstmis, maar de weerkaarten geven vooralsnog geen definitief uitsluitsel over een witte kerst. Op kerstavond trekt er nog zachte lucht over ons land, maar tegen de kerst gaat het vrijwel zeker afkoelen. Toch is nog niet helemaal duidelijk of het ook daadwerkelijk gaat sneeuwen.

We zitten namelijk in een bijzondere situatie, aldus Weerplaza. Een hogedrukgebied in Denemarken en Duitsland sluist koude, Scandinavische lucht onze kant op, maar een lagedrukgebied boven de Britse eilanden zorgt juist voor warmere temperaturen. De grens van deze twee gebieden ligt precies over ons land tijdens kerst, en daar wordt het spannend.



Ten noorden van de wintergrens wordt het koud met grote kans op winterse neerslag, maar ten zuiden blijft het warmer met grijze wolken en regenbuien. Waar deze grens exact gaat liggen is moeilijk te voorspellen, wat ervoor zorgt dat de temperatuurspluim ook op korte termijn erg uiteenloopt.

De Europese weerkaart op eerste kerstdag op basis van de modellen van dinsdag 21 december. Het (donker)blauwe gebied is het koufront. Het (licht)groene gebied is het lagedrukgebied. Het lijkt erop dat het lagedrukgebied, dat zorgt voor relatief warme temperaturen, dwars door Nederland gaat lopen. Ten noorden van die lijn is er kans op sneeuw met de kerst

Toch denkt Weerplaza met vrij veel zekerheid te kunnen zeggen dat het in ieder geval in het noorden van het land koud wordt, en daar wordt dan ook minimaal natte sneeuw voorspeld. En voor de rest van het land geldt sowieso dat er neerslag gaat vallen, maar of het nou regen of sneeuw wordt, dat wordt nog even dromen.

