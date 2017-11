Witte paard van iconische foto dood

'Politie gaat an­ti-piet­pro­test in Dokkum begeleiden'

22:40 De politie gaat tegenstanders van Zwarte Piet die zaterdag alsnog willen demonstreren in Dokkum begeleiden. Dat stellen de organiserende actiegroepen Zwarte Piet is Racisme en Stop Blackface. De politie zelf erkent in een reactie alleen dat er een verzoek is gedaan door de actievoerders aan de gemeente om te mogen demonstreren.