WNF herstelt oesterbanken in Noordzee ... op 3D-geprinte riffen

Frederick (71) 'wilde opgeven' na aanrijding op camping: 'Die lafaard reed gewoon door'

10:53 Een 71-jarige man is vorige week woensdag levensbedreigend gewond geraakt nadat hij werd aangereden door een auto. Dat gebeurde op de parkeerplaats van Camping Maaszicht in Kerkdriel, tegen het einde van de avond. De vrouw van het slachtoffer, de 53-jarige Ashley de Mug, is woest. ,,Die lafaard is gewoon doorgereden.”