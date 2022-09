WNF: Nederlandse import leidt tot wereldwijde ontbossing, CO2-uitstoot en mensenrechtenschending

Bossen die nu wereldwijd omgehakt worden voor landbouwgrond zijn binnenkort beter beschermd. Het Europees Parlement stemt volgende week over strengere Europese wetgeving voor de bescherming van beboste natuurgebieden. Toch is het Wereld Natuur Fonds nog niet tevreden. ,,Het probleem verplaatst zich naar andere ecosystemen.”

Volgens het Wereld Natuur Fonds (WNF) gaat de wet die nu klaarligt nog niet ver genoeg en moet de nieuwe regelgeving voor alle natuurgebieden gelden, niet alleen voor bossen. ,,Het probleem verplaatst zich anders naar andere ecosystemen”, aldus WNF-voedselexpert en medeauteur van het rapport Seline Meijer.

De WNF-campagne Together4Forests - die in samenwerking met andere natuurorganisaties is opgezet - is al twee jaar aan de gang met als eindresultaat: een conceptwet die klaarligt voor het Europees Parlement. De wet is volgens de natuurorganisatie te beperkt en daarom komt WNF nu met nieuw onderzoek naar de wereldwijde effecten van de Nederlandse import op alle natuurgebieden.

De bossen worden onder andere omgehakt voor de Nederlandse import van grondstoffen, blijkt uit het nieuwe rapport. Om te voldoen aan onze vraag naar grondstoffen is met name in tropische gebieden jaarlijks een landoppervlak nodig van maar liefst vier keer de grootte van Nederland. Het gaat hierbij om soja, palmolie, maïs, vlees en leer, cacao, koffie, kokos en hout.

Een groot deel van die import wordt weer doorgevoerd naar andere landen. ,,Wij kunnen niet zeggen dat we niet verantwoordelijk zijn voor de geëxporteerde producten. De Nederlandse economie verdient namelijk aan het bewerken en verhandelen van die goederen”, vertelt Meijer.

Quote Vaak houden de leveran­ciers de herkomstge­bie­den van de grondstof­fen niet bij. En als ze dat wel doen, willen ze dit niet openbaar maken

Uitstoot en mensenrechtenschending

Onze import draagt niet alleen bij aan ontbossing, blijkt uit het rapport van het WNF. De grondstoffen die Nederland importeert zorgen ook voor veel uitstoot in de landen van herkomst. De geschatte uitstoot van broeikasgassen die vrijkomt bij de productie van zes van de grondstoffen die Nederland importeert, staat gelijk aan een kwart van de totale Nederlandse uitstoot in 2019. Dat is zorgelijk, want bijna de helft van alle landbouwgrond die nodig is om die grondstoffen te produceren, bevindt zich in landen met een hoog tot zeer hoog risico op ontbossing.

Naast dat de productie van deze grondstoffen voor ontbossing en uitstoot kan zorgen, is de kans op mensenrechtenschending in die landen ook groter. ,,Deze landen hebben vaak een slechte staat van dienst op het gebied van arbeidsrechten en bestuur. We kunnen niet zeker weten dat de arbeidsomstandigheden daar goed zijn.”

De leveranciers van de producten zijn namelijk niet altijd even transparant over de productie van hun goederen. ,,Vaak houden ze de herkomstgebieden van de grondstoffen niet bij. En als ze dat wel doen, willen ze dit niet openbaar maken”, vertelt de voedselexpert.

Quote Wij zijn bang dat de so­ja-productie zich bijvoor­beeld alleen maar gaat verplaat­sen naar andere natuurge­bie­den die niet bij wet beschermd worden

Externe controles in de keten

Maar hoe kunnen we dat veranderen? ,,We missen nu een stukje traceerbaarheid in de ketens en dat willen we aanpakken. Er moeten externe controles komen, zodat leveranciers kunnen uitsluiten dat hun producten bijdragen aan natuurvernietiging en mensenrechtenschending.”

Externe controles kosten natuurlijk geld, maar volgens Seline Meijer moet dat geen gevolgen hebben voor de Nederlandse consument. ,,Het idee is dat vanuit de lidstaten van de Europese Unie geld vrij wordt gemaakt voor de controles. Volgens verschillende Europese studies zal de nieuwe wetgeving weinig invloed hebben op de prijs van goederen. Daarnaast zullen de extra kosten die bedrijven moeten maken minimaal zijn.”

Maar als de ketens zo ontraceerbaar zijn, hoe weten we dan dat de Nederlandse import bijdraagt aan de ontbossing? ,,Ons rapport heeft in kaart gebracht hoeveel Nederland van een bepaalde grondstof importeert en uit welk land we dat halen", legt de medeauteur van het rapport uit. ,,Vervolgens kijken we aan de hand van indicatoren naar de risico’s van natuurvernietiging en mensenrechtenschending in die landen.”

Verplaatsing van het probleem

Ondanks dat dit rapport slechts over Nederland gaat, bemoeit WNF zich met de Europese regelgeving uit angst dat de import zich anders van de Rotterdamse haven naar andere Europese havens zal verplaatsen. ,,Verplaatsing van het probleem is in zekere zin nu ook al de kwestie, met het huidige wetsvoorstel waarin alleen bossen worden beschermd tegen ontbossing", vertelt Meijer.

,,Wij zijn bang dat de soja-productie zich bijvoorbeeld alleen maar gaat verplaatsen naar andere natuurgebieden die niet bij wet beschermd worden. Zo hebben de savannes in Brazilië inmiddels ook al te lijden onder de soja-teelt. De regelgeving moet gelden voor de gehele Europese markt en bescherming bieden aan alle natuurgebieden.”

Quote We kunnen zelf al een impact maken, maar we hebben alle sectoren nodig om verbete­ring teweeg te brengen. Hoe meer we samenwer­ken, hoe groter de impact is Seline Meijer, Wereld Natuur Fonds

Zelf actie ondernemen

Als de wet wordt afgezwakt door het Europees Parlement, laat WNF zich nog niet uit het veld slaan. ,,Wij gaan bedrijven dan persoonlijk benaderen om zich alsnog te committeren aan de voorgestelde regels. Verschillende grote supermarktketens zijn hen al voorgegaan.”

WNF roept echter niet alleen bedrijven op om bij zichzelf te rade te gaan. ,,Voor de consument is het goed om bewust te worden van wat de rol is van Nederland in natuurvernietiging en mensenrechtenschending, en vooral wat zij zelf kunnen doen", zegt de voedselexpert.

Volgens haar is kiezen voor een plantaardig dieet een goede oplossing. ,,Maar als je dat niet doet, kijk dan naar welke producten je eet en welke merken je wilt steunen. Producten van duurzame landbouw, of lokale en seizoensgebonden producten kunnen de kans enorm verkleinen dat je een product consumeert dat voortkomt uit ontbossing. Stem ook op partijen die dit soort campagnes ondersteunen en teken zo nu en dan een petitie.”

Meijer vindt het belangrijk om te benadrukken dat ze niet de verantwoordelijkheid willen leggen bij één partij. ,,Alle kleine beetjes helpen. We kunnen zelf al een impact maken, maar we hebben alle sectoren nodig om verbetering teweeg te brengen. Hoe meer we samenwerken, hoe groter de impact is.”

Cijfers uit het WNF-rapport op een rij De Nederlandse buitenlandse voetafdruk bedraagt naar schatting 17,3 miljoen hectare. De totale oppervlakte van Nederland is 4,2 miljoen hectare. Voor hout is jaarlijks 5,1 miljoen hectare land nodig. Voor vlees en leer is dat 3,9 miljoen hectare. Soja heeft 2,7 miljoen hectare landbouwgrond nodig en cacao 2,5 miljoen hectare. Bijna de helft (43 procent) van de landbouwgrond die nodig is om in de Nederlandse vraag naar grondstoffen te voorzien, bevindt zich in landen met een hoog tot zeer hoog risico op ontbossing en mensenrechtenschending. Voor palmolie is dit 86 procent en voor cacao 80 procent. Nederland importeert bijna een kwart (23 procent) van alle cacao die wereldwijd geproduceerd wordt. Cacao is in landen als Kameroen een van de grootste veroorzakers van natuurverlies. De uitstoot die gepaard gaat met de productie van zes grondstoffen (soja, palmolie, maïs, cacao, kokos en koffie) bedroegen gemiddeld 43,6 miljoen ton CO2-uitstoot. Dit komt overeen met 24 procent van de Nederlandse binnenlandse uitstoot van broeikasgassen in 2019. Soja (50 procent), cacao (26 procent) en maïs (16 procent) zijn samen verantwoordelijk voor ruim 90 procent van deze uitstoot.

Bekijk onze meest bekeken nieuwsvideo’s in onderstaande playlist: