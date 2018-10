Wobke wint 'eerste Europese kickboksgevecht voor lilliputters'

Precies genoeg, want met zijn 18-jarige tegenstander Ishan ‘Bonky’ Yuksel uit Schiedam was vooraf afgesproken dat ze qua gewicht onder de vijftig kilo zouden blijven voor hun gevecht op kickboksgala Fightersheart in het Limburgse Venray.

Het zou volgens de organisatoren het eerste Europese kickboksgevecht tussen lilliputters zijn. In de ring staan de moderne gladiatoren met gebalde vuisten tegenover elkaar. Twee afgetrainde sporters. Gespierde lijven. Alleen wat klein, want het blijven nou eenmaal lilliputters. ,,Nee, mij kwets je niet met die benaming”, zegt Wobke. ,,Ik begrijp de aandacht die er is voor dit eerste Europese gevecht tussen kleine kickboksers ook wel. Ik accepteer het ook. Ik weet gewoon niet beter dan dat ik klein ben. Mensen die hier moeilijk over doen, laat ik links liggen. Kickboksen is gewoon mijn sport. Dat ik klein ben, maakt alleen het vinden van tegenstanders voor een kickboksgevecht jammer genoeg erg lastig. Anders had ik ook al veel eerder in de ring gestaan. Het is nu eenmaal niet anders.”

Volledig scherm © De Limburger

Vechtersharten

Wie zaterdagavond erbij is geweest in Venray kan alleen maar beamen dat de twee kleine mannen in het bezit zijn van grote vechtersharten. Drie rondes lang schoppen en slaan beide heren er vol vuur op los. Zweet vliegt door de lucht als vuisten op kaken, oogleden en voorhoofden landen. Wobke is uiteindelijk winnaar van dit gevecht. Maar eigenlijk winnen deze twee mannen op deze zaterdagavond in Venray allebei. Iedereen die misschien een beetje lacherig doet over een gevecht tussen lilliputters, is de mond gesnoerd. Dit was een volwassen gevecht.