Woede om NS-conducteurs die 'te late' hoogzwangere vrouw uit trein zetten

Eenmaal terug op het perron troffen de collega's een andere reiziger die het allemaal had zien gebeuren. De man snelde naar huis om zijn auto te halen en bood het gezelschap een lift aan. ,,Dat was enorm leuk'', zegt André, die toch besloot op de volgende trein te wachten.



Hij verstuurde meteen een verontwaardigde tweet richting de NS. Hoewel het bedrijf reageerde, bleef een echte uitleg uit. ,,Dat vind ik onbegrijpelijk'', vertelt André. ,,Ik vind het helemaal niet erg als ik word weggestuurd of als ze mij een boete geven. Ik begrijp dat het gevaarlijk is om de deuren te blokkeren. Maar een zwangere vrouw wegsturen die nota bene al in de trein zat? Dat kan echt niet. Zij kan er niks aan doen dat ik tussen de deuren ging staan. Zij had gewoon een kaartje en zat rustig.''



Met de vrouw zelf en met haar zwangerschap gaat het volgens André goed. ,,Zij vond het natuurlijk ook vervelend. Ze was half verbaasd, half verontwaardigd. Want hoe langer de discussie duurde, hoe groter de vertraging zou zijn. Daar werd niemand beter van.''