Woede om roetveegpieten: ‘Geen Duinrell meer voor mij’

Een Sinterklaas-video van attractiepark Duinrell is in het verkeerde keelgat geschoten van Zwarte Pieten-fans. In de video spelen roetveegpieten een grote rol, en dat is volgens de fans ‘zeer teleurstellend’. Sterker nog: ze willen dat het park geboycot wordt.

,,Wat stellen jullie mij teleur Duinrell! Geen zwarte pieten?! Geen Duinrell meer voor mij, en ons gezin. Stik erin’’, schrijft Patrick onder de video op Facebook. ,,Stelletje cultuurbarbaren. Wat moet er nog meer kapot in dit land’’, aldus Fred. En Miranda: ,,Zo daar gaan we dus ook nooit meer heen. Al die politiek correcte, hypocriete lui! Je verloochent gewoon je eigen cultuur voor een handjevol klagers. Diep triest.’’ Kees, en met hem vele anderen, wil dat er niemand meer het park bezoekt: ,,Ik roep iedereen op om dit park te boycotten want dit gespuis is bezig onze tradities om zeep te helpen.’’

Quote Al jaren vieren wij het Sin­ter­klaas-feest met zwarte pieten en roetveegpieten. Het is een mix, naast elkaar treden zij op

Deze reacties zijn slechts een kleine selectie van de in totaal honderden negatieve reacties onder de video. In de video stuiteren roetveegpieten, naast andere soorten pieten, door het attractiepark. Een keuze die volgens een woordvoerder van Duinrell al jaren geleden is gemaakt. ,,Al jaren vieren wij het Sinterklaas-feest met zwarte pieten en roetveegpieten. Het is een mix, naast elkaar treden zij op. Wij vinden dat het een feest is voor iedereen.’’

Bedreigingen verwijderd

De reacties worden volgens de woordvoerder in principe niet verwijderd. ,,Wij vinden dat iedereen zijn mening moet kunnen uiten, maar de echt heftige reacties als bedreigingen worden uiteraard verwijderd. Hoe we verder omgaan met deze reacties als geheel, moeten we intern nog bespreken.’’

Tijdens het evenement Landgoed van Sinterklaas wordt Duinrell omgetoverd tot een heus Sinterklaas-paradijs met talloze activiteiten voor kinderen. Zo is er een pietendisco, kunnen kinderen les krijgen van een professorpiet en is er een magische pietenparade.