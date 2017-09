Woede over goudgerande vertrekregeling Bernard Welten

De oud-hoofdcommissaris van de politie in Amsterdam ruimt het veld na ophef over zijn salaris. Welten incasseerde in zijn tijd als hoofdcommissaris van de hoofdstad zo’n 255.000 euro per jaar. Dat bedrag blééf hij ontvangen toen hij in 2011 stopte, waarna hij als ‘buitengewoon adviseur’ in functie bleef. Dat had hij destijds zo afgesproken met de Amsterdamse burgemeester Job Cohen.