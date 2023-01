Woedende reacties na hongerstaking asielzoekers om eten: ‘Dit is ook voor veel Nederlanders een luxe’

De hongerstaking van tientallen asielzoekers in het Haagse Teleport Hotel, die niet tevreden zijn met de warme maaltijden die ze daar krijgen, heeft tot woedende reacties geleid. ,,Dat is potverdikkie vele malen beter dan het eten wat onze ouderen in verzorgingshuizen krijgen voorgeschoteld.”

De tachtig asielzoekers die in hongerstaking zijn gegaan worden al enkele maanden opgevangen in een hotel. Dat is door de gemeente Den Haag ter beschikking gesteld vanwege de grote capaciteitsproblemen in Ter Apel. De voornamelijk Syrische vluchtelingen hebben er een kamer gekregen en mogen gebruik maken van het restaurant beneden.

Daar krijgen ze dagelijks drie warme maaltijden. Maar volgens de asielzoekers is het eten niet goed en vaak veel van hetzelfde. Dit wordt overigens ontkend door de eigenaren van het restaurant en de organisatie die de opvang regelt. Ook de gemeente reageerde gisteren verbaasd.

Sprakeloos

Fractievoorzitter Richard de Mos van Hart voor Den Haag, de grootste partij in de Haagse raad, is sprakeloos. Volgens de politicus krijgen de asielzoekers in Den Haag juist een zeer gevarieerd menu voorgeschoteld. ,,Er staan zelfs Syrische gerechten op, die met recepten van de mensen in het hotel zelf zijn bereid. De bewoners krijgen rijst, maar ook patat en brood. Vijf keer per week krijgen ze vlees en twee keer vis. ‘s Morgens zijn er vers gemaakte pannenkoeken en croissants. Ze krijgen elke dag drie keer warm eten. Dat is potverdikkie vele malen beter dan wat er op tafel staat bij onze ouderen in verzorgingshuizen.”

De Mos vindt dat ‘klagen over prima maaltijden in nota bene een hotel geen enkele pas geeft als je stelt gevlucht te zijn voor oorlog en geweld’.

Volledig scherm Het eten dat de vluchtelingen in het hotel dinsdag kregen opgediend. © AD

Ook het CDA in Den Haag reageert verontwaardigd. ,,Intussen maken tienduizenden Nederlanders gebruik van de voedselbank. Dat doen ze niet voor de lol. Ze kunnen eten gewoon niet betalen. Dankbaarheid voor een dak, warm bed en drie maaltijden zou op z’n plaats zijn. Het is niet vanzelfsprekend”, liet raadslid Kavish Partiman weten. ,,Dit is ook voor veel Nederlanders een luxe. Niet alle Nederlanders genieten van die luxe”, zegt hij.

In de Tweede Kamer is eveneens verontwaardigd gereageerd op deze ‘ondankbare’ actie. ,,Het is ronduit een gotspe dat men het lef heeft om over het geserveerde eten te gaan klagen. Dat is spugen op onze gastvrijheid”, reageert Kamerlid Wybren van Haga (BVNL). Hij heeft ook een ‘klip-en-klare boodschap’ voor de hotelgasten: ,,Inpakken en wegwezen!” PVV-leider Geert Wilders is woest. ,,Het is niet te geloven. Ze klagen over het gratis luxe warme eten dat ze krijgen: rijst, kip, pannenkoeken, croissants. Ik zou zeggen: wegwezen met jullie geklaag. Ga terug naar je eigen land”, schrijft hij in een tweet.

‘Niet te eten’

Ook Forum voor Democratie laat van zich horen: ,,Voorrang op een huurwoning, gratis eten en drinken en ook nog eens wat zakgeld. Alsof het allemaal niks kost. En toch is het voor deze asielzoekers nog niet genoeg.”

Een woordvoerster van de asielzoekers in het hotel laat weten respect te hebben voor ieders mening, maar blijft erbij dat de maaltijden in het hotel niet te eten zijn. ,,Ik vertel gewoon de waarheid. Het verdwijnt niet voor niets in de afvalcontainers. Er zit veel te veel olie in en het is veel te sterk gekruid. Het is niet geschikt voor onze kinderen. Die laten het eten staan omdat ze het niet lekker vinden. ‘s Nachts hebben ze honger. Maar wij kunnen niet naar buiten om ander eten te kopen voor ze, want we krijgen maar 12 euro per week.”

Afspraken

De organisatie die de nood- en crisisopvang voor de gemeente organiseert, liet al direct weten afspraken te hebben gemaakt met de asielzoekers over het eten. Zo zullen er samen met de bewoners een aantal menu’s per week worden vastgesteld. Ook komt er meer fruit en zal er minder pittig worden gekookt. Daarbij wordt gekeken hoe de kip beter kan worden bereid. De kruiden zullen voortaan apart worden neergezet bij de salades.

Niet alle actievoerders zijn echter gerustgesteld. Sommigen van hen zijn nog steeds in hongerstaking. ,,Wij stoppen onze actie morgen pas”, vertelt de woordvoerster.