Woedende reacties op foto naakte sporters van personal trainer

Het voorval kwam aan het licht toen een Facebook-gebruiker een screenshot van het filmpje deelde op het sociale medium, waarna De Beste Social Media ermee aan de haal ging.



De dame die het screenshot deelde is woedend over de actie van de personal trainer. ,,Dit is dus wat JIJ doet om likes te ontvangen? Nou, laat mij jou met mijn 4000+ vrienden even famous maken!'' schrijft ze op Facebook. ,,Onze arme opaatjes en omaatjes naakt op je pagina posten om ze uit te lachen met je t*ringbek!''



Op het screenshot zijn drie sporters te zien, net klaar met hun workout, naakt in de kleedkamer. Vergezeld door - hoe kan het ook anders - meerdere lachende emoji's.



Facebookers vermoeden dat het voorval plaatsvond in een filiaal van Fit For Free, een sportschoolketen. Een woordvoerder laat echter weten dat dat nog helemaal niet duidelijk is. ,,We zijn bezig om meer te weten komen over de beelden. Waar is het opgenomen? Het is voor ons momenteel niet duidelijk of het wel gaat om een pand van ons en dus wat onze rol is in deze zaak. Maar hoe dan ook, we behandelen het heel serieus'', meldt een woordvoerder van de sportschoolketen aan deze site. Of het bedrijf naar de politie moet stappen wordt ook bekeken. ,,We betreuren de kwestie in ieder geval. Het kan niet'', aldus Fit For Free.



De trainer is volgens de woordvoerder een bekende van de sportschool, maar hij is nooit in dienst geweest van het bedrijf.