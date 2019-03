Woedende Urker jongeren dringen huis van Soufyan (18) binnen en roepen ‘Geertje Wilders!’

Man die met hakmes dreigde, overleden door politieko­gel

13:22 De politie heeft dinsdagochtend rond 8.00 uur een man neergeschoten op de Muldersweg in Etten-Leur. De dader bedreigde enkele agenten met een hakmes. De 57-jarige man uit Etten-Leur is later in het ziekenhuis aan zijn verwondingen overleden.