Woensdag waarschijnlijk recordwarm

Het KNMI meldt dat het vanmorgen in het hele land nog plaatselijk glad kan zijn door van bevriezing van natte weggedeelten of door een winterse bui. In Noord-Nederland zijn veel ongevallen op de weg gebeurd. ,,Het is spekglad op sommige wegen. Wees voorzichtig!'', aldus de politie. De gladheid zal in de tweede helft van vanochtend verdwijnen.



Woensdag bereikt extreem zachte lucht ons land. Op de meeste plaatsen kan de temperatuur oplopen naar 12 of 13 graden, lokaal iets meer of iets minder. ,,Het dagrecord staat op naam van Maastricht met 13,4 graden en is gevestigd op 24 januari 1937. Voor een landelijk dagrecord moet het in De Bilt woensdag ten minste 12,2 graden worden. Met deze waarde wordt het dagrecord van 12,1 graden uit 1960 uit de boeken gedaan”, vertelt meteoroloog Wilfred Janssen van Weerplaza.



Met de huidige temperatuurverwachting worden de dagrecords volgens Janssen op veel plaatsen in het land verbroken. ,,In het noorden staan de records iets minder scherp dan in het zuiden met ongeveer 10 graden. Om in Leeuwarden het record te verbreken, hoeft het bijvoorbeeld 'maar' 11,2 graden worden, op Terschelling is 9,4 graden genoeg.”