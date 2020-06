Woeste horeca trekt stekker uit overleg met kabinet

Beeld J.P. Coen in Hoorn was altijd al mikpunt van kritiek

18:18 In Hoorn worden vanavond honderden mensen verwacht bij demonstraties voor en tegen het standbeeld van Jan Pieterszoon Coen. Het beeld van de VOC-gouverneur is al bijna 130 jaar onderwerp van discussie. Het is meermaals besmeurd, viel al een keer (per ongeluk) van zijn sokkel, maar is nooit verdwenen.