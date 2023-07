Wolf die boer beet in Drenthe was bij bijna 20 aanvallen op dieren betrokken

Het dna van de wolf die eerder deze maand in Wapse werd gedood nadat hij een hobbyboer had gebeten, is bij negentien aanvallen op schapen en andere dieren aangetroffen. Dat meldt RTV Drenthe . Bij de aanvallen kwamen 103 schapen, twee geiten en een pony om het leven.

Dagblad van het Noorden komt tot een iets andere optelsom. Die krant spreekt van zeventien aanvallen en 99 dode dieren. De eerste aanval was op 18 november 2022 in Beilen, niet al te ver van Wapse. Dat blijkt uit gegevens van BIJ12, de organisatie die de schade die wolven veroorzaken namens de provincies afhandelt.

Lees ook Doodgeschoten wolf die hobbyboer beet kwam uit naburige roedel



Ter vergelijking: in 2022 werden er in totaal 585 schapen gedood door wolven, blijkt uit cijfers van BIJ12. Dat was een verdubbeling ten opzichte van 2021. Maar: volgens het CBS worden er elk jaar meer dan 600 duizend schapen door mensen geslacht.

Wolf GW3151m

Meestal handelde de eenjarige mannetjeswolf (in de wolvenregistratie opgenomen als GW3151m) alleen, andere keren was hij met de vader of moeder uit de roedel die rondtrok door het Drents-Friese Wold. De meeste slachtoffers vielen afgelopen 15 maart in het Friese dorp Langedijke: samen met de moeder doodde de jonge wolf toen zestien schapen. Bij de aanval in Wapse kwamen twee schapen en een geit om het leven.

Wolf GW3151m wist in Wapse door een wolfwerend raster heen te komen - niet bekend is of die afzetting met meerdere stroomdraden gebreken vertoonde. Het lukte de wolf volgens RTV Drenthe al eerder om door dit soort hekken heen te komen, dat was ook op 21 januari en 10 februari het geval. Ook hier is het niet duidelijk of de afzettingen volledig intact waren. Een expert stelde tegenover deze site dat onderste draad van de afrastering regelmatig te hoog hangt, waardoor de wolf eronderdoor kan kruipen.

Volledig scherm Het weiland in Wapse waar de wolf een boer beet en daarna werd doodgeschoten. © ANP

Uitgebreide reconstructie

De jonge wolf passeerde in Wapse 's ochtends vroeg het wolfwerende raster waarachter ongeveer twintig schapen en geiten stonden. Toen de schapenhouder zag dat er beesten dood en gewond waren, waagde hij samen met zijn zoon een poging om de wolf te verjagen, schrijft Dagblad van het Noorden vandaag in een uitgebreide reconstructie. De krant baseert zich op twee mensen die videobeelden van het gebeuren in Wapse zagen, onder wie LTO Noord-voorzitter Dirk Bruins.

Het verhaal is saillant. De politie heeft telefoons in beslag genomen waarop mogelijk bewegend beeld van de aanval van de wolf te zien is, bleek deze week. De familie waar de wolf toesloeg wilde hun beelden niet delen. Of ook bij hen een of meerdere telefoons in beslag zijn genomen, is niet bekend.

Lawaai, schep en hooivork

Uit de beelden zou blijken dat de wolf zich eerst schuil hield onder zonnepanelen, maar daarna tevoorschijn kwam. De boer en zijn zoon proberen het dier met lawaai, een schep en een hooivork te verjagen. Ze hadden het hek niet opengelaten om de wolf te laten ontsnappen, omdat ze bang waren dat het roofdier dan naar zijn huis zou rennen, waar de rest van het gezin was.

Op een gegeven moment zou de wolf zijn aandacht hebben verlegd van de dieren in de wei naar de twee mensen. De boer zou daarvan zijn geschrokken en achterover gestruikeld en werd vervolgens door zijn zoon overeind geholpen, waarna de twee zich naar het hek spoedden. Vervolgens zou de wolf hen achterna zijn gesprongen en hebben gebeten in de hand waarmee de boer het hek dichtdeed.

Daarna zou de wolf in een poging om het weitje te verlaten nog een hap hebben genomen in een van de elektrische draden, een actie die hem op een ‘stevige oplawaai’ kwam te staan, schrijft het Dagblad van het Noorden. Dat gebeurt daarna nog een keer. Vervolgens gaat het dier weer onder de zonnepanelen liggen. Het acute gevaar is geweken, toch besluit burgemeester Rikus Jager van de gemeente Westerveld uiteindelijk om de wolf te laten afschieten.

Aangifte

Vier dierenrechtenorganisaties deden aangifte naar aanleiding van het doden van de wolf. Zij stellen dat het afschieten onrechtmatig is, omdat de wolf een beschermde diersoort is. Politie en justitie onderzoeken nog of er sprake is van strafbare feiten.

In 2022 werden er in totaal 585 schapen gedood door wolven, blijkt uit cijfers van BIJ12. Dat is een verdubbeling ten opzichte van 2021. Ter illustratie: elk jaar worden er volgens het CBS meer dan 600 duizend schapen door mensen geslacht.