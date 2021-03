Wolven doden recordaantal schapen in Nederland: deze zeven waren de boosdoeners

Niet eerder werden in Nederland zoveel schapen gedood door wolven als in 2020. Met 291 waren het er veel meer dan een jaar eerder (119). Drie mannetjeswolven namen het leeuwendeel voor hun rekening, met elk vijftig tot zestig schapen. Waar zijn die wolven nu? En hoe kan het dat het relatief rustig is op de Veluwe, terwijl daar de meeste wolven zitten?

Als een schapenhouder dode dieren aantreft in zijn wei, komt Bij12 in actie. Die organisatie werkt in opdracht van de provincies en neemt dna-monsters af bij de dode of gewonde schapen. Dat dna wordt daarna onderzocht in Wageningen. Allereerst om vast te stellen of de dader een wolf is geweest, vervolgens om te bekijken welke wolf het was.

Dat laatste is niet altijd eenvoudig, blijkt uit de cijfers van 2020. In totaal werden 291 schapen gedood door wolven, maar bij 84 daarvan is niet duidelijk geworden welke wolf de dader was. Vermoedens zijn er wel, maar daar koopt de wetenschap niets voor. De wolf met de meeste slachtoffers in 2020 was daardoor het mannetje met de code GW1261m: deze wolf doodde tenminste 61 schapen.

1. De Drentse wolf (GW1261m)

61 schapen

Dit mannetje kwam eind 2019 ons land binnenwandelen en trok in de winter van 19/20 een spoor van kadavers door Drenthe, Groningen en Friesland. In september 2020 was de wolf lang genoeg in één gebied in Drenthe om te spreken van een gevestigde wolf. Maar inmiddels zijn onderzoekers hem weer ‘kwijt’. Vermoed wordt dat hij terug is gegaan naar Duitsland. Wolf GW1261m doodde de 61 schapen in 15 aanvallen.

Volledig scherm Wolf GW1261m. © Pauline Arends/Staatsbosbeheer