Wonderkind Laurent Simons (10) wil in Israël studeren

Vrachtwa­gen­chauf­feur (28) sloopt ophaalbrug in tweede werkweek: ‘Foutje van navigatie’

12:35 Een vrachtwagen heeft vanochtend een ophaalbrug kapotgereden in het Alphense Hazerswoude-Dorp. Dat kwam voor de chauffeur van dienst bijzonder ongelegen: het gebeurt in zijn tweede werkweek. ,,Het was een fout van de navigatie.”