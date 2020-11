Wondertollen, sterretjes en fluitjes ‘als een dolle’ verkocht

Ook volgens John Elderhorst van Fireworld in Den Haag loopt het storm in zijn online winkel. ,,Ik heb nog nooit sierpakketten van categorie 1 in de winkel gehad, nu trekken ze het uit je handen. Ze willen wat doen, voor de kinderen, maar je zult zien dat volwassen kerels het straks ook afsteken.” Erwin de Roo van Huisman Vuurwerk uit Huissen sluit zich aan bij dat sentiment. ,,Dat je niet alleen met oliebollen in de kamer staat en de champagnefles het enige is dat knalt.”



,,We hebben nu al veel verkocht via de winkel, daar gaat een hele stroom weg”, aldus De Roo. ,,Maar online ook, daar plaatsten mensen bestellingen die ze eind van het jaar kunnen ophalen. Dat aantal is net zo groot als we normaal voor categorie 2, het normale vuurwerk, binnenkrijgen.” Hij plaatst er wel een kanttekening bij. ,,De totale inkomsten zijn nog geen 10 procent van wat het normaal is. Normaal verkopen we combinatieboxen waarbij je geniet van een vuurwerkshow van een paar minuten ter waarde van 400 à 500 euro. Het duurste dat ik nu kan verkopen is een categorie 1 pakket voor 25,95 euro.”



Reden voor veel webwinkels om de burelen, in ieder geval voorlopig, gesloten te houden. ,,95 procent van ons assortiment kunnen we nu niet verkopen, dus de vraag is of die 5 procent nog steeds gerealiseerd kan worden als men niets anders kan kopen”, verwoordt Rob Tempert van VuurwerkXXL in Voorst de twijfel van sommige verkopers. ,,We moeten kijken of het kan de winkel te openen met alleen het lichte vuurwerk.”