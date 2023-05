Woningbrand waarbij Marco en Vanessa omkwamen vermoedelijk aangestoken voor 150 euro

De woningbrand die bijna twee jaar geleden het leven kostte aan de Hilversummers Marco Witkamp (49) en Vanessa Vos (48), zou in opdracht van onbekenden zijn aangestoken voor een bedrag van 150 euro. Dat is volgens de advocaat van de nabestaanden gebleken uit het dossier over de zaak. Het bedrag is in een telefoontap genoemd, stelde zij woensdag bij de rechtbank in Utrecht. Daar staan de twee meerderjarige verdachten in de zaak terecht.

De fatale brand was in de vroege ochtend van 28 mei 2021. Op beelden - de slachtoffers hadden vanwege eerdere gevallen van intimidatie en bedreiging camera’s aan hun huis gehangen - is te zien dat een man een brandbare vloeistof door de brievenbus van de woning naar binnen spuit en die even later aansteekt. Binnen grijpt het vuur vervolgens snel om zich heen, mede als gevolg van een enorme steekvlam.

De bewoners zaten als ratten in de val, bleek woensdag. De open trap naar de verdieping waar de slaapkamer was werkte als een schoorsteen en was door de hitte en rook onbruikbaar als vluchtroute. Toen de slachtoffers wakker werden, woedde de brand bovendien vermoedelijk al enige tijd en waren zij mogelijk al in de war en gedesoriënteerd door het inademen van giftige rookgassen, aldus de rechtbank. Witkamp was nog wel in staat het alarmnummer te bellen, maar de hulp kwam te laat. De vrouw overleed enkele uren na de brand, haar partner een dag later.

17-jarge zou brand hebben aangestoken

Dinsdag eiste het Openbaar Ministerie achter gesloten deuren twee jaar celstraf en jeugd-tbs tegen een inmiddels 19-jarige man, die als 17-jarige jongen de brand zou hebben aangestoken. Net als zijn vermoedelijke kompanen Wail el B. (21) en Suleiman al H. (23) heeft hij tot nu toe alle betrokkenheid ontkend.

Quote Ik ben bang om dat te doen. Direct gaat mijn huis of dat van mijn familie in vlammen op

Al H. is in beeld gekomen omdat met zijn bankpas in de bewuste nacht de benzine zou zijn getankt waarmee de brand is gesticht. Al H. zegt zijn pas tot tweemaal toe te hebben uitgeleend om er snoep van te kunnen kopen en van de aanschaf van benzine niets te hebben geweten. ,,Anders had ik nooit ingestemd.” Ondanks aandringen door de rechtbank en een van de nabestaanden wilde hij niet verklaren met wie hij die nacht op stap was. ,,Ik zeg niets over anderen. Ik ben bang om dat te doen. Direct gaat mijn huis of dat van mijn familie in vlammen op.”

De rechtbank heeft voor de strafzaak tegen de twee Hilversumse verdachten anderhalve dag uitgetrokken. De strafeis is woensdag later in de middag voorzien. Daarna en donderdagochtend is het woord aan de verdediging.