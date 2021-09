Woningen ontruimd, straten dicht na vondst explosief Hoensbroek

video Moordenaar Bekir E. binnenkort in het openbaar verhoord: sprak hij écht met Jos Brech over Nicky Verstappen?

3 september Moordenaar Bekir E. wordt in oktober tijdens een zitting in de zaak Nicky Verstappen in het openbaar verhoord. De man die vastzit vanwege het vermoorden van de 16-jarige scholiere Humeyra legde een ‘zeer belastende verklaring’ tegen Jos Brech af. Alleen neemt de gewetenloze Bekir het bepaald niet nauw met zowel de wet als de waarheid.