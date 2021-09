Wrakingsverzoek proces Marengo afgewezen

Ziekenhuis­be­vei­li­ger vindt dode op parkeer­plaats, politie doet onderzoek

12:49 ALMELO - Op de parkeerplaats van ziekenhuis ZGT in Almelo is een lichaam aangetroffen. De dode ligt vlakbij de ingang van het ziekenhuis. Forensisch specialisten zijn ter plaatse om onderzoek te doen. De politie laat vooralsnog niets kwijt over wat er is gebeurd en zegt ook niets over de identiteit van de gevonden persoon.