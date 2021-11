WWF heeft hulp nodig bij speuren naar walrussen: ‘600.000 satellietbeelden uitzoeken’

Wat is de overeenkomst tussen een onderzeeër in Den Helder, een zeldzame gast in Harlingen en een liedje van The Beatles? Inderdaad, drie keer walrus.



Meestal liggen die dieren ver weg te knorren op ijsschotsen, maar soms verslaapt een jonge walrus zich en dan kun die zomaar naar zuidelijke wateren drijven. Dat overkwam mogelijk het vrouwtje dat we de voorbije weken zagen opduiken in Harlingen. Ook deed ze Den Helder aan waar ze natuurlijk geen betere rustplek vond dan het dek van een onderzeeër van de Walrusklasse.